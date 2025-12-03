Direktorijum kompanija
Prosečna Dizajner Proizvoda ukupna kompenzacija in United States u Yext kreće se od $86.1K do $123K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Yext. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$98.7K - $116K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$86.1K$98.7K$116K$123K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Yext, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u Yext in United States iznosi $122,850 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Yext za Dizajner Proizvoda poziciju in United States je $86,100.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yext/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.