ViacomCBS Plate

Plate ViacomCBS kreću se od $61,762 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Операција Менаџер na nižem nivou do $413,055 za Људски Ресурси na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u ViacomCBS. Poslednja izmena: 8/29/2025
33.33%
GOD 1
33.33%
GOD 2
33.33%
GOD 3
U kompaniji ViacomCBS, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.33% stiče se u 1st-GOD (33.33% godišnje)
33.33% stiče se u 2nd-GOD (33.33% godišnje)
33.33% stiče se u 3rd-GOD (33.33% godišnje)
