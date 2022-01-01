Direktorijum kompanija
ViacomCBS
ViacomCBS Plate

Plate ViacomCBS kreću se od $61,762 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Операција Менаџер na nižem nivou do $413,055 za Људски Ресурси na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u ViacomCBS. Poslednja izmena: 8/29/2025

$160K

Софтверски Инжењер
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

DevOps inženjer

Inženjer pouzdanosti sajta

Продукт Менаџер
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $307K

Бизнис Аналитичар
Median $134K
Дата Аналитичар
Median $121K
Дата Сајентист
Median $209K
Продукт Дизајнер
Median $160K
Солушн Архитекта
Median $213K

Arhitekta podataka

Маркетинг
Median $118K
Програм Менаџер
Median $150K
Пројект Менаџер
Median $105K
Финансијски Аналитичар
Median $110K
Рачуновођа
$79.7K
Бизнис Операција Менаџер
$61.8K
Бизнис Девелопмент
$328K
Копирајтер
$92.5K
Људски Ресурси
$413K
Правни
$131K
Менаџмент Консултант
$134K
Маркетинг Операције
$99.5K
Продукт Дизајн Менаџер
$209K
Регрутер
Median $100K
Продаја
$221K
Сајберсекјурити Аналитичар
$133K
Технички Програм Менаџер
$101K
Raspored sticanja

33.33%

GOD 1

33.33%

GOD 2

33.33%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji ViacomCBS, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.33% stiče se u 1st-GOD (33.33% godišnje)

  • 33.33% stiče se u 2nd-GOD (33.33% godišnje)

  • 33.33% stiče se u 3rd-GOD (33.33% godišnje)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u ViacomCBS je Људски Ресурси at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $413,055. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ViacomCBS je $134,200.

Drugi resursi