Trigent Software Plate

Plate Trigent Software kreću se od $3,533 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $7,239 za Korisnička Podrška na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Trigent Software. Poslednja izmena: 12/1/2025

Korisnička Podrška
$7.2K
Softverski Inženjer
$3.5K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Trigent Software je Korisnička Podrška at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $7,239. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Trigent Software je $5,386.

Drugi resursi

