Medijana Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacionog paketa in Netherlands u TomTom iznosi €112K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete TomTom. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Medijanski paket
company icon
TomTom
Software Engineering Manager
Amsterdam, NH, Netherlands
Ukupno godišnje
$129K
Nivo
16
Osnovna plata
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$9K
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u TomTom in Netherlands iznosi €144,620 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u TomTom za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in Netherlands je €106,928.

Drugi resursi

