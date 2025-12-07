Direktorijum kompanija
TomTom
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

TomTom Softverski Inženjer Plate

Softverski Inženjer kompenzacija in Netherlands u TomTom kreće se od €60.1K po year za Software Engineer I do €116K po year za Staff Software Engineer I. Medijana year kompenzacionog paketa in Netherlands iznosi €72.7K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete TomTom. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
$69.3K
$69.3K
$0
$0
Software Engineer II
$83.5K
$83.5K
$0
$0
Software Engineer III
$88.9K
$88.2K
$0
$696
Software Engineer IV
$115K
$111K
$0
$4.1K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u TomTom?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u TomTom in Netherlands iznosi €116,421 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u TomTom za Softverski Inženjer poziciju in Netherlands je €72,666.

Drugi resursi

