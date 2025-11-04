Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Arhitekta Rešenja

  • Sve Arhitekta Rešenja plate

ThoughtWorks Arhitekta Rešenja Plate

Medijana Arhitekta Rešenja kompenzacionog paketa in India u ThoughtWorks iznosi ₹6.25M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ThoughtWorks. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Medijanski paket
company icon
ThoughtWorks
Solution Architect
hidden
Ukupno godišnje
₹6.25M
Nivo
L5
Osnovna plata
₹6.25M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
5-10 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Koji su karijerni nivoi u ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Uključeni Nazivi

Arhitekta podataka

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Arhitekta Rešenja poziciju u ThoughtWorks in India iznosi ₹9,144,017 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ThoughtWorks za Arhitekta Rešenja poziciju in India je ₹6,249,078.

Drugi resursi