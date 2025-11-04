Softverski Inženjer kompenzacija in India u ThoughtWorks kreće se od ₹1.39M po year za Consultant do ₹5.23M po year za Lead Consultant. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹2.19M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ThoughtWorks. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv