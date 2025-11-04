Direktorijum kompanija
ThoughtWorks
  • Plate
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plate

ThoughtWorks Menadžer Proizvoda Plate

Menadžer Proizvoda kompenzacija in India u ThoughtWorks kreće se od ₹2.78M po year za Senior Product Manager do ₹7.17M po year za Principal Product Manager. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹3.46M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ThoughtWorks. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u ThoughtWorks?

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u ThoughtWorks in India iznosi ₹7,372,480 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ThoughtWorks za Menadžer Proizvoda poziciju in India je ₹3,456,922.

Drugi resursi