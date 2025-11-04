Direktorijum kompanija
ThoughtWorks
  • Plate
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plate

ThoughtWorks Dizajner Proizvoda Plate

Dizajner Proizvoda kompenzacija in United States u ThoughtWorks iznosi $136K po year za Senior Product Designer. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $81.8K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ThoughtWorks. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$136K
$136K
$0
$0
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Koji su karijerni nivoi u ThoughtWorks?

Uključeni Nazivi

UKs dizajner

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u ThoughtWorks in United States iznosi $180,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ThoughtWorks za Dizajner Proizvoda poziciju in United States je $120,000.

Drugi resursi