Direktorijum kompanija
Teachers Pay Teachers
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Teachers Pay Teachers Plate

Plate Teachers Pay Teachers kreću se od $180,000 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $220,000 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Teachers Pay Teachers. Poslednja izmena: 9/20/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $200K

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Дизајнер
Median $180K
Продукт Менаџер
Median $220K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Регрутер
$191K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$210K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Teachers Pay Teachers je Продукт Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $220,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Teachers Pay Teachers je $200,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Teachers Pay Teachers

Srodne kompanije

  • MasterClass
  • Skillshare
  • Udacity
  • Cambly
  • IXL Learning
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi