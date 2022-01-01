Standard Cognition Плате

Каталог Компанија
Распон плата Standard Cognition је од $130,650 у годишњој укупној компензацији за Naučnik podataka на доњем крају до $316,575 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Standard Cognition. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $190K
Naučnik podataka
$131K
Menadžer softverskog inženjerstva
$317K

План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акције
Options

У компанији Standard Cognition, Options подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Standard Cognition је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $316,575. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Standard Cognition је $190,000.

