Snowflake Plate

Plate Snowflake kreću se od $37,476 ukupne kompenzacije godišnje za Korisnička Podrška na nižem nivou do $979,200 za Menadžer Nauke o Podacima na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Snowflake. Poslednja izmena: 11/17/2025

Softverski Inženjer
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)

Produkcijski softverski inženjer

Prodaja
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Predstavnik razvoja prodaje

Izvršni direktor naloga

Arhitekta Rešenja
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Arhitekta podataka

Klaud bezbednosni arhitekta

Menadžer Proizvoda
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
M3 $616K
M4 $769K
Inženjer Prodaje
IC3 $303K
IC4 $297K
Menadžer Tehničkih Programa
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Naučnik Podataka
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Dizajner Proizvoda
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UKs dizajner

Finansijski Analitičar
Median $118K
Ljudski Resursi
Median $185K
Rekruter
Median $170K

Sourser

Računovođa
Median $226K

Tehnički računovođa

Poslovni Analitičar
Median $155K
IT Tehnolog
Median $256K
Pravni
Median $210K
Menadžer Projekta
Median $300K
Analitičar Sajber Bezbednosti
Median $105K
Menadžer Programa
Median $240K
Poslovne Operacije
$370K
Menadžer Poslovnih Operacija
$784K
Poslovni Razvoj
$289K
Korisnička Podrška
$37.5K
Analitičar Podataka
$210K
Menadžer Nauke o Podacima
$979K
Grafički Dizajner
$623K
Marketing
$174K
Marketing Operacije
$121K
Operacije sa Ljudima
$194K
Operacije Prihoda
$480K
Tehnički Menadžer Računa
$134K
Tehnički Pisac
$303K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Snowflake, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Snowflake, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Snowflake, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Snowflake je Menadžer Nauke o Podacima at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $979,200. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Snowflake je $290,692.

