Silicon Labs Плате

Распон плата Silicon Labs је од $50,868 у годишњој укупној компензацији за Menadžer softverskog inženjerstva на доњем крају до $301,500 за Tehnički menadžer programa на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Silicon Labs. Последње ажурирање: 8/25/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $135K
Hardverski inženjer
Median $150K

ASIC inženjer

Razvoj poslovanja
$194K

Informatičar (IT)
$94.5K
Dizajner proizvoda
$89.7K
Menadžer proizvoda
$146K
Menadžer projekta
$221K
Prodaja
$102K
Analitičar sajber bezbednosti
$165K
Menadžer softverskog inženjerstva
$50.9K
Tehnički menadžer programa
$302K
План стицања права

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акције
RSU

У компанији Silicon Labs, RSUs подлежу 3-годишњем плану стицања права:

  • 33% стиче се у 1st-ГОД (33.00% годишње)

  • 33% стиче се у 2nd-ГОД (33.00% годишње)

  • 33% стиче се у 3rd-ГОД (33.00% годишње)

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Silicon Labs је Tehnički menadžer programa at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $301,500. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Silicon Labs је $145,725.

