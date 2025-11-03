Direktorijum kompanija
Seismic
  • Plate
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plate

Seismic Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate

Medijana Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacionog paketa in United States u Seismic iznosi $227K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Seismic. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Medijanski paket
company icon
Seismic
Software Engineering Manager
New York, NY
Ukupno godišnje
$227K
Nivo
L3
Osnovna plata
$183K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$44K
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Seismic?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Seismic in United States iznosi $273,556 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Seismic za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in United States je $216,000.

