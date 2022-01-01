Direktorijum kompanija
Roche
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Roche Plate

Plate Roche kreću se od $19,638 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $331,500 za Корпорејт Девелопмент na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Roche. Poslednja izmena: 9/18/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Дата Сајентист
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Biostatističar

Продукт Менаџер
Median $196K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Машински Инжењер
Median $133K
Биомедицински Инжењер
Median $100K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $304K
Пројект Менаџер
Median $156K
Технички Програм Менаџер
Median $165K
Рачуновођа
$25.5K
Бизнис Операције
$35.7K
Бизнис Операција Менаџер
$177K
Бизнис Аналитичар
$199K
Корпорејт Девелопмент
$332K
Кастомер Сервис
$19.6K
Дата Сајенс Менаџер
$264K
Финансијски Аналитичар
$131K
Људски Ресурси
$206K
Информациони Технолог (ИТ)
$71.6K
Менаџмент Консултант
$85.8K
Маркетинг
$212K
Продукт Дизајнер
$69.5K
Програм Менаџер
$209K
Продаја
$136K
Сејлс Инжењер
$92.5K
Сајберсекјурити Аналитичар
$161K
Солушн Архитекта
$98.2K
Технички Писац
$48K
УИкс Ресерчер
$101K
Венчур Капиталиста
$176K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

أعلى وظيفة أجراً في Roche هي Корпорејт Девелопмент at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $331,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Roche هو $158,126.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Roche

Srodne kompanije

  • Wayfair
  • Fitbit
  • Sony
  • Duolingo
  • Logitech
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi