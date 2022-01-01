Каталог Компанија
Rite Aid
Rite Aid Плате

Распон плата Rite Aid је од $33,446 у годишњој укупној компензацији за Korisnička podrška на доњем крају до $271,350 за Menadžer programa на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Rite Aid. Последње ажурирање: 8/21/2025

$160K

Razvoj poslovanja
$258K
Korisnička podrška
$33.4K
Menadžer nauke o podacima
$179K

Naučnik podataka
$80.4K
Ljudski resursi
$86.6K
Informatičar (IT)
$62.1K
Pravni poslovi
$251K
Lekar
$83.3K
Dizajner proizvoda
$174K
Menadžer programa
$271K
Prodaja
$39.8K
Analitičar sajber bezbednosti
$241K
Softverski inženjer
$66.2K
Menadžer softverskog inženjerstva
$206K
Arhitekta rešenja
$164K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Rite Aid је Menadžer programa at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $271,350. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Rite Aid је $164,175.

Остали ресурси