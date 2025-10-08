Direktorijum kompanija
RingCentral
Full-Stack softverski inženjer kompenzacija in India u RingCentral iznosi ₹2.59M po year za L1. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹2.71M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete RingCentral. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L1
(Početni nivo)
₹2.59M
₹2.22M
₹148K
₹217K
₹13.98M

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji RingCentral, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Najveći paket kompenzacije za Full-Stack softverski inženjer poziciju u RingCentral in India iznosi ₹4,661,832 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u RingCentral za Full-Stack softverski inženjer poziciju in India je ₹2,692,442.

