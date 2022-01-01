Direktorijum kompanija
Zoom Plate

Plate Zoom kreću se od $30,602 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $487,550 za Бизнис Девелопмент na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Zoom. Poslednja izmena: 9/19/2025

$160K

Софтверски Инжењер
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Produkcijski softverski inženjer

DevOps inženjer

Naučni istraživač

Продукт Менаџер
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Продукт Дизајнер
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX dizajner

Регрутер
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Маркетинг
Median $225K

Menadžer marketinga proizvoda

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $310K
Продаја
Median $200K
Бизнис Аналитичар
Median $137K
Дата Аналитичар
Median $210K
Сајберсекјурити Аналитичар
Median $212K
Финансијски Аналитичар
Median $155K
Пројект Менаџер
Median $145K
Људски Ресурси
Median $188K
Сејлс Инжењер
Median $239K
Рачуновођа
$192K

Tehnički računovođa

Административни Асистент
$42.2K
Бизнис Операција Менаџер
$259K
Бизнис Девелопмент
$488K
Корпорејт Девелопмент
$189K
Кастомер Сервис
$73.7K
Кастомер Сервис Операције
$83.1K
Дата Сајенс Менаџер
$114K
Дата Сајентист
$30.6K
Графички Дизајнер
$259K
Информациони Технолог (ИТ)
$131K
Правни
$296K
Маркетинг Операције
$456K
Програм Менаџер
$147K
Сејлс Енејблмент
$143K
Солушн Архитекта
$223K

Arhitekta Bezbednosti Oblaka

Tehnički Menadžer Naloga
$180K
Технички Програм Менаџер
$64K
Технички Писац
$132K
Траст анд Сејфти
$94.6K
УИкс Ресерчер
$211K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Zoom, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Zoom je Бизнис Девелопмент at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $487,550. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Zoom je $200,000.

Drugi resursi