Remitly Naučnik Podataka Plate

Naučnik Podataka kompenzacija in United Kingdom u Remitly kreće se od £116K po year za L1 do £189K po year za L3. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Remitly. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Prosečna ukupna kompenzacija £97.7K - £116K United Kingdom Uobičajeni opseg Mogući opseg £90.2K £97.7K £116K £123K Uobičajeni opseg Mogući opseg

Prosečna Kompenzacija po Nivo Dodaj kompenzaciju Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus L1 Data Scientist I £116K £90.7K £23.2K £1.7K L2 Data Scientist II £ -- £ -- £ -- £ -- L3 Senior Data Scientist £189K £115K £73.7K £0 L4 Staff Data Scientist £ -- £ -- £ -- £ -- Prikaži 1 Više nivoa

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Remitly, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 6.25 % kvartalno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 6.25 % kvartalno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 6.25 % kvartalno )

Koji je raspored vest schedule u Remitly ?

