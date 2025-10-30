Direktorijum kompanija
Remitly
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Naučnik Podataka

  • Sve Naučnik Podataka plate

Remitly Naučnik Podataka Plate

Naučnik Podataka kompenzacija in United Kingdom u Remitly kreće se od £116K po year za L1 do £189K po year za L3. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Remitly. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

£97.7K - £116K
United Kingdom
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
£90.2K£97.7K£116K£123K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
Data Scientist I
£116K
£90.7K
£23.2K
£1.7K
L2
Data Scientist II
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
Senior Data Scientist
£189K
£115K
£73.7K
£0
L4
Staff Data Scientist
£ --
£ --
£ --
£ --
Prikaži 1 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Don't get lowballed

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Remitly, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Naučnik Podataka ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Remitly in United Kingdom iznosi £188,811 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Remitly za Naučnik Podataka poziciju in United Kingdom je £90,166.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Remitly

Srodne kompanije

  • Credit Karma
  • Jump Trading
  • Gemini
  • BitMEX
  • Quantlab
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi