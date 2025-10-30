Naučnik Podataka kompenzacija in United Kingdom u Remitly kreće se od £116K po year za L1 do £189K po year za L3. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Remitly. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
£116K
£90.7K
£23.2K
£1.7K
L2
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
£189K
£115K
£73.7K
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Remitly, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)