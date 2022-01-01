Direktorijum kompanija
Onfido Plate

Plate Onfido kreću se od $110,740 ukupne kompenzacije godišnje za Korisnička Podrška na nižem nivou do $195,601 za Menadžer Nauke o Podacima na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Onfido. Poslednja izmena: 11/28/2025

Menadžer Proizvoda
Median $158K
Softverski Inženjer
Median $118K
Korisnička Podrška
$111K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Menadžer Nauke o Podacima
$196K
Naučnik Podataka
$128K
Prodaja
$127K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$122K
Menadžer Tehničkih Programa
$121K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Onfido, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Onfido je Menadžer Nauke o Podacima at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $195,601. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Onfido je $124,615.

