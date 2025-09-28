Direktorijum kompanija
NICE
NICE Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate

Medijana Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacionog paketa in United States u NICE iznosi $261K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete NICE. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Medijanski paket
company icon
NICE
Software Engineering Manager
Santa Clara, CA
Ukupno godišnje
$261K
Nivo
-
Osnovna plata
$186K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$15K
Godine u kompaniji
8 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u NICE?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju u NICE in United States iznosi $343,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u NICE za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju in United States je $201,000.

