Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u NCR kreće se od $93.4K po year za Grade 9 do $169K po year za Grade 13. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $100K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete NCR. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***