  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

NCR Софтверски Инжењер Plate

Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u NCR kreće se od $93.4K po year za Grade 9 do $169K po year za Grade 13. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $100K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete NCR. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Grade 9
Software Engineer I(Početni nivo)
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
Software Engineer II
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
Software Engineer III
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
Software Engineer IV
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u NCR?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u NCR in United States iznosi $169,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u NCR za Софтверски Инжењер poziciju in United States je $100,000.

