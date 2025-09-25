Direktorijum kompanija
NCR
  • Plate
  • Пројект Менаџер

  • Sve Пројект Менаџер plate

NCR Пројект Менаџер Plate

Medijana Пројект Менаџер kompenzacionog paketa in Israel u NCR iznosi ₪396K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete NCR. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Medijanski paket
company icon
NCR
Project Manager
Raanana, HM, Israel
Ukupno godišnje
₪396K
Nivo
11
Osnovna plata
₪375K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪20.5K
Godine u kompaniji
10 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u NCR?

₪562K

Najnoviji podaci o platama
