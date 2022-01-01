Каталог Компанија
Meijer Плате

Распон плата Meijer је од $100,500 у годишњој укупној компензацији за Poslovne operacije на доњем крају до $180,900 за Arhitekta rešenja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Meijer. Последње ажурирање: 8/9/2025

$160K

Naučnik podataka
Median $127K
Softverski inženjer
Median $106K
Poslovne operacije
$101K

Analitičar podataka
$132K
Dizajner proizvoda
$123K
Menadžer proizvoda
$147K
Menadžer softverskog inženjerstva
$173K
Arhitekta rešenja
$181K
Често постављана питања

El rol con mayor salario reportado en Meijer es Arhitekta rešenja at the Common Range Average level con una compensación total anual de $180,900. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Meijer es $129,169.

