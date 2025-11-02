Direktorijum kompanija
Kroll
  Plate
  Računovođa

  • Sve Računovođa plate

Kroll Računovođa Plate

Medijana Računovođa kompenzacionog paketa in United States u Kroll iznosi $155K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Kroll. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Medijanski paket
company icon
Kroll
Vice President
New York, NY
Ukupno godišnje
$155K
Nivo
L4
Osnovna plata
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Godine u kompaniji
6 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Kroll?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Računovođa poziciju u Kroll in United States iznosi $265,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Kroll za Računovođa poziciju in United States je $140,000.

