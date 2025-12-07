Direktorijum kompanija
Keyfactor
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Poslovni Analitičar

  • Sve Poslovni Analitičar plate

Keyfactor Poslovni Analitičar Plate

Prosečna Poslovni Analitičar ukupna kompenzacija in United States u Keyfactor kreće se od $101K do $148K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Keyfactor. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$116K - $133K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$101K$116K$133K$148K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Poslovni Analitičar prijavas u Keyfactor da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Keyfactor?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Poslovni Analitičar ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Analitičar poziciju u Keyfactor in United States iznosi $147,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Keyfactor za Poslovni Analitičar poziciju in United States je $101,250.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Keyfactor

Srodne kompanije

  • The Predictive Index
  • Fantasy
  • Nava
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/keyfactor/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.