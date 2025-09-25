Direktorijum kompanija
Instacart
  • Софтверски Инжењеринг Менаџер

  • Sve Софтверски Инжењеринг Менаџер plate

Instacart Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate

Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacija in United States u Instacart kreće se od $388K po year za Software Engineering Manager do $618K po year za Director. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $394K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Instacart. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineering Manager
$388K
$244K
$144K
$0
Senior Software Engineering Manager
$652K
$302K
$350K
$0
Director
$618K
$328K
$290K
$0
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Instacart, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

50%

GOD 1

50%

GOD 2

Tip akcija
RSU

U kompaniji Instacart, RSUs su podložni 2-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 50% stiče se u 1st-GOD (50.00% godišnje)

  • 50% stiče se u 2nd-GOD (12.50% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju u Instacart in United States iznosi $710,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Instacart za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju in United States je $410,000.

Drugi resursi