Hightouch Плате

Распон плата Hightouch је од $176,400 у годишњој укупној компензацији за Menadžer nauke o podacima на доњем крају до $306,000 за Prodaja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Hightouch. Последње ажурирање: 8/20/2025

Softverski inženjer
Median $190K
Menadžer nauke o podacima
$176K
Prodaja
$306K

Prodajni inženjer
$229K
План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

У компанији Hightouch, Грантови акција/удела подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)

10 years post-termination exercise window.

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Hightouch је Prodaja at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $306,000. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Hightouch је $209,733.

