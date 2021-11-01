Каталог Компанија
Exact Sciences Плате

Распон плата Exact Sciences је од $108,455 у годишњој укупној компензацији за Poslovne operacije на доњем крају до $353,760 за Pravni poslovi на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Exact Sciences. Последње ажурирање: 8/22/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $115K

Full-Stack softverski inženjer

Biomedicinski inženjer
$171K
Poslovne operacije
$108K

Poslovni analitičar
$149K
Analitičar podataka
$149K
Naučnik podataka
$141K
Informatičar (IT)
$150K
Pravni poslovi
$354K
Dizajner proizvoda
$132K
Menadžer proizvoda
$241K
Menadžer projekta
$175K
Prodaja
$196K
Често постављана питања

