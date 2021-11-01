Каталог Компанија
DPR Construction
DPR Construction Плате

Распон плата DPR Construction је од $113,430 у годишњој укупној компензацији за Prodajni inženjer на доњем крају до $183,600 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније DPR Construction. Последње ажурирање: 8/18/2025

$160K

Menadžer projekta
Median $156K
Građevinski inženjer
Median $114K

Građevinski inženjer

Poslovni analitičar
$171K

Analitičar podataka
$117K
Menadžer proizvoda
$184K
Menadžer programa
$168K
Prodajni inženjer
$113K
Tehnički menadžer programa
$131K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у DPR Construction је Menadžer proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $183,600. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у DPR Construction је $143,371.

Остали ресурси