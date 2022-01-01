Каталог Компанија
Doximity Плате

Распон плата Doximity је од $120,000 у годишњој укупној компензацији за Marketing на доњем крају до $299,000 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Doximity. Последње ажурирање: 8/18/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $210K

Full-Stack softverski inženjer

Marketing
Median $120K
Menadžer proizvoda
Median $299K

Naučnik podataka
Median $125K
Razvoj poslovanja
$124K
Analitičar podataka
$219K
Dizajner proizvoda
$225K
Prodaja
$225K
План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

У компанији Doximity, Грантови акција/удела подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)

Често постављана питања

Kõrgeima palgaga roll Doximity on Menadžer proizvoda aastase kogukompensatsiooniga $299,000. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Doximity mediaan aastane kogukompensatsioon on $214,550.

