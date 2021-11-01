Каталог Компанија
DoubleVerify
DoubleVerify Плате

Распон плата DoubleVerify је од $67,609 у годишњој укупној компензацији за Poslovni analitičar на доњем крају до $340,290 за Tehnički menadžer programa на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније DoubleVerify. Последње ажурирање: 8/18/2025

Softverski inženjer
Median $208K
Menadžer proizvoda
Median $170K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $255K

Računovođa
$113K
Poslovni analitičar
$67.6K
Analitičar podataka
$108K
Naučnik podataka
$249K
Ljudski resursi
$113K
Dizajner proizvoda
$194K
Menadžer projekta
$143K
Prodaja
$136K
Tehnički menadžer programa
$340K
UX istraživač
$111K
Често постављана питања

The highest paying role reported at DoubleVerify is Tehnički menadžer programa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $340,290. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DoubleVerify is $142,722.

