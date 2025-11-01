Databricks Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate

Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacija in United States u Databricks kreće se od $441K po year za M2 do $1.2M po year za M5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $1.13M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Databricks. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo Dodaj kompenzaciju Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus M2 Manager I $441K $231K $170K $40.5K M3 Manager II $945K $239K $671K $35.4K M4 Senior Manager $1.15M $247K $867K $37.1K M5 Director $1.2M $301K $865K $31K Prikaži 3 Više nivoa

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Najnoviji podaci o platama

​ Филтер табеле Pretplati se Додај Додај накнаду Додај накнаду

Kompanija Lokacija | Datum Naziv nivoa Oznaka Godine iskustva Ukupno / U kompaniji Ukupna kompenzacija ( USD ) Osnova | Akcije (god) | Bonus Plate nisu pronađene Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Budite obavešteni o novim platama Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

HR / Regrutacija? Napravi interaktivnu ponudu

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Databricks, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno )

Koji je raspored vest schedule u Databricks ?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu Pretplatite se na verifikovane Menadžer Softverskog Inženjerstva ponude . Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više → Unesite svoju email adresu Unesite svoju email adresu Pretplatite se Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.