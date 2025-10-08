Direktorijum kompanija
CVS Health
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Full-Stack softverski inženjer

CVS Health Full-Stack softverski inženjer Plate

Full-Stack softverski inženjer kompenzacija in United States u CVS Health kreće se od $113K po year za L1 do $153K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $131K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CVS Health. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L1
Software Engineer(Početni nivo)
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
Senior Software Engineer I
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
Senior Software Engineer II
$153K
$133K
$0
$20K
L4
Lead Software Engineer
$153K
$134K
$0
$18.7K
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u CVS Health?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Full-Stack softverski inženjer poziciju u CVS Health in United States iznosi $168,125 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CVS Health za Full-Stack softverski inženjer poziciju in United States je $132,000.

Drugi resursi