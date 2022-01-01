Каталог Компанија
Aetna
Радите овде? Затражите своју компанију

Aetna Плате

Распон плата Aetna је од $25,425 у годишњој укупној компензацији за Dizajner proizvoda на доњем крају до $258,703 за Arhitekta rešenja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Aetna. Последње ажурирање: 8/15/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Naučnik podataka
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Zdravstvena informatika

Softverski inženjer
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Inženjer podataka

Aktuar
Median $141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Menadžer proizvoda
Median $201K
Informatičar (IT)
Median $102K
Računovođa
$95.1K
Poslovni analitičar
$101K
Razvoj poslovanja
$115K
Građevinski inženjer
$58.8K
Analitičar podataka
$115K
Finansijski analitičar
$82.6K
Konsultant menadžmenta
$172K
Dizajner proizvoda
$25.4K
Menadžer projekta
$98K
Prodaja
$101K
Menadžer softverskog inženjerstva
$199K
Arhitekta rešenja
$259K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Aetna је Arhitekta rešenja at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $258,703. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Aetna је $124,355.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Aetna

Повезане компаније

  • eHealth
  • WW International
  • SmileDirectClub
  • CVS Health
  • Humana
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси