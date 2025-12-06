Direktorijum kompanija
Chainlink Labs
Chainlink Labs Softverski Inženjer Plate

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Chainlink Labs. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$93K - $108K
Argentina
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$82K$93K$108K$119K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip akcija
Options

U kompaniji Chainlink Labs, Options su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 2nd-GOD (5.00% kvartalno)

  • 20% stiče se u 3rd-GOD (5.00% kvartalno)

  • 20% stiče se u 4th-GOD (5.00% kvartalno)

  • 20% stiče se u 5th-GOD (5.00% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Chainlink Labs in Argentina iznosi ARS 155,369,494 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Chainlink Labs za Softverski Inženjer poziciju in Argentina je ARS 107,061,332.

