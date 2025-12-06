Direktorijum kompanija
CGI
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

CGI Softverski Inženjer Plate

Softverski Inženjer kompenzacija in Canada u CGI kreće se od CA$75.2K po year za Associate Software Engineer do CA$125K po year za Lead Analyst. Medijana year kompenzacionog paketa in Canada iznosi CA$82.6K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CGI. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
(Početni nivo)
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u CGI?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u CGI in Canada iznosi CA$124,640 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CGI za Softverski Inženjer poziciju in Canada je CA$82,553.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za CGI

Srodne kompanije

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.