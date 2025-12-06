Softverski Inženjer kompenzacija in Canada u CGI kreće se od CA$75.2K po year za Associate Software Engineer do CA$125K po year za Lead Analyst. Medijana year kompenzacionog paketa in Canada iznosi CA$82.6K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CGI. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
