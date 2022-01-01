Direktorijum kompanija
CEMEX
CEMEX Plate

Plate CEMEX kreću se od $20,031 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $47,179 za Пројект Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u CEMEX. Poslednja izmena: 9/10/2025

$160K

Грађевински Инжењер
$21.8K
Дата Сајентист
$20K
Пројект Менаџер
$47.2K

Софтверски Инжењер
$38.4K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u CEMEX je Пројект Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $47,179. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CEMEX je $30,112.

