Cambium Learning Group
Cambium Learning Group Плате

Распон плата Cambium Learning Group је од $50,250 у годишњој укупној компензацији за Ljudski resursi на доњем крају до $159,120 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Cambium Learning Group. Последње ажурирање: 8/12/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $146K
Naučnik podataka
$111K
Ljudski resursi
$50.3K

Menadžer proizvoda
$159K
Tehnički menadžer programa
$121K
Tehnički pisac
$63.7K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Cambium Learning Group је Menadžer proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $159,120. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Cambium Learning Group је $115,545.

