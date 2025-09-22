Direktorijum kompanija
Prosečna Бизнис Девелопмент ukupna kompenzacija in United States u Calendly kreće se od $95.5K do $133K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Calendly. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$104K - $125K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$95.5K$104K$125K$133K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

$160K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Calendly, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



