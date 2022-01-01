Direktorijum kompanija
Blue Cross Blue Shield Association
Blue Cross Blue Shield Association Plate

Plate Blue Cross Blue Shield Association kreću se od $54,270 ukupne kompenzacije godišnje za Људски Ресурси na nižem nivou do $265,320 za Солушн Архитекта na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Blue Cross Blue Shield Association. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $107K

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Актуар
Median $168K
Дата Сајентист
Median $109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Бизнис Аналитичар
Median $100K
Продукт Дизајнер
Median $70K
Дата Аналитичар
$161K
Људски Ресурси
$54.3K
Информациони Технолог (ИТ)
Median $100K
Продукт Менаџер
$149K
Пројект Менаџер
$111K
Солушн Архитекта
$265K

Arhitekta podataka

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Blue Cross Blue Shield Association je Солушн Архитекта at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $265,320. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Blue Cross Blue Shield Association je $109,000.

