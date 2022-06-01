Direktorijum kompanija
Blucora
Blucora Plate

Plate Blucora kreću se od $102,900 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $155,775 za Дата Сајенс Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Blucora. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Дата Аналитичар
$103K
Дата Сајенс Менаџер
$156K
Софтверски Инжењер
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Blucora je Дата Сајенс Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $155,775. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Blucora je $113,000.

