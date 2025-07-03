Direktorijum kompanija
Bill & Melinda Gates Foundation
Bill & Melinda Gates Foundation Plate

Plate Bill & Melinda Gates Foundation kreću se od $184,075 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $241,200 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Bill & Melinda Gates Foundation. Poslednja izmena: 10/10/2025

$160K

Програм Менаџер
Median $208K
Дата Сајентист
$241K
Продукт Дизајнер
$230K

Софтверски Инжењер
$184K

Naučni istraživač

ЧПП

