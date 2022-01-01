Direktorijum kompanija
BDO
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

BDO Plate

Plate BDO kreću se od $8,150 ukupne kompenzacije godišnje za Рачуновођа na nižem nivou do $179,295 za Пројект Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u BDO. Poslednja izmena: 9/4/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $86.5K

Inženjer podataka

Менаџмент Консултант
Median $68.1K
Рачуновођа
$8.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Административни Асистент
$91.8K
Бизнис Аналитичар
$55.2K
Дата Аналитичар
$79K
Дата Сајенс Менаџер
$87K
Дата Сајентист
$64.7K
Финансијски Аналитичар
$40.5K
Људски Ресурси
$77.6K
Информациони Технолог (ИТ)
$42.9K
Инвестмент Банкер
$45.2K
Продукт Менаџер
$61.7K
Пројект Менаџер
$179K
Продаја
$113K
Солушн Архитекта
$62.5K

Arhitekta podataka

Технички Програм Менаџер
$135K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u BDO je Пројект Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $179,295. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u BDO je $68,082.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za BDO

Srodne kompanije

  • Capgemini
  • RSM US
  • Marcum
  • Grant Thornton
  • Randstad
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi