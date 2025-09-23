Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u Autodesk kreće se od $138K po year za Grade 8 do $430K po year za Grade 15. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $166K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Autodesk. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U kompaniji Autodesk, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (8.32% kvartalno)
