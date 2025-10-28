Direktorijum kompanija
Apple
Apple Operacije Korisničke Podrške Plate

Prosečna Operacije Korisničke Podrške ukupna kompenzacija u Apple kreće se od $72.3K do $101K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Apple. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$78.2K - $91K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$72.3K$78.2K$91K$101K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Apple, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Operacije Korisničke Podrške poziciju u Apple iznosi $101,150 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Apple za Operacije Korisničke Podrške poziciju je $72,250.

Drugi resursi