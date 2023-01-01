Каталог Компанија
Anthropic
Anthropic Плате

Распон плата Anthropic је од $311,933 у годишњој укупној компензацији за Marketing на доњем крају до $642,600 за Poslovne operacije на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Anthropic. Последње ажурирање: 8/21/2025

$160K

Softverski inženjer
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
Poslovne operacije
$643K
Informatičar (IT)
$322K

Marketing
$312K
План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

У компанији Anthropic, Грантови акција/удела подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)

