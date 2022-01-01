Каталог Компанија
Anthem
Anthem Плате

Распон плата Anthem је од $84,575 у годишњој укупној компензацији за Informatičar (IT) на доњем крају до $208,740 за Menadžer nauke o podacima на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Anthem. Последње ажурирање: 8/21/2025

$160K

Poslovni analitičar
Median $117K
Softverski inženjer
Median $110K
Arhitekta rešenja
Median $201K

Menadžer nauke o podacima
$209K
Naučnik podataka
Median $145K
Finansijski analitičar
$88.4K
Informatičar (IT)
$84.6K
Dizajner proizvoda
$136K
Menadžer proizvoda
Median $148K
Menadžer softverskog inženjerstva
$159K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Anthem је Menadžer nauke o podacima at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $208,740. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Anthem је $140,338.

Остали ресурси