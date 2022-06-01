AmeriHealth Caritas Plate

Direktorijum kompanija
Plate AmeriHealth Caritas kreću se od $87,312 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $155,220 za Солушн Архитекта na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u AmeriHealth Caritas. Poslednja izmena: 9/11/2025

$160K

Актуар
$152K
Дата Аналитичар
$87.3K
Софтверски Инжењер
$133K

Солушн Архитекта
$155K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u AmeriHealth Caritas je Солушн Архитекта at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $155,220. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u AmeriHealth Caritas je $142,250.

