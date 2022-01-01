Каталог Компанија
Alight Solutions
Радите овде? Затражите своју компанију

Alight Solutions Плате

Распон плата Alight Solutions је од $31,286 у годишњој укупној компензацији за Ljudski resursi на доњем крају до $221,100 за Operacije prihoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Alight Solutions. Последње ажурирање: 8/23/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $124K
Konsultant menadžmenta
Median $103K
Menadžer poslovnih operacija
$211K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Korisnička podrška
$39.2K
Analitičar podataka
$173K
Finansijski analitičar
$142K
Ljudski resursi
$31.3K
Marketinške operacije
$117K
Menadžer proizvoda
$93.5K
Menadžer projekta
$84.6K
Regrutер
$67.7K
Operacije prihoda
$221K
Menadžer softverskog inženjerstva
$188K
Arhitekta rešenja
$199K
Tehnički menadžer programa
$216K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Alight Solutions је Operacije prihoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $221,100. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Alight Solutions је $123,500.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Alight Solutions

Повезане компаније

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси